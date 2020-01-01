Butler: "Ya kazanacağız, ya kazanacağız!"

Miami Heat, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı NBA Finalleri serisinin 5. maçından önce, seride 1-3 geride olmasına rağmen, kendinden emin bir konumda.



Heat koçu Erik Spoelstra, serideki durumları ile ilgili şunları söyledi:



"Gerçekten rekabetçi bir seri olduğunu düşünüyoruz. Burada olmamızın bir amacı var. Bir şampiyonluk için yarışıyoruz ve ilk dört galibiyeti alan kazanıyor. Dışarıda pek çok farklı anlatı var, biz başkalarının ne düşündüğünü hiç umursamıyoruz. Bir şampiyonluk uğruna mücadele ve rekabet etmek, tüm sene istediğimiz bir şeydi. Ve bu ilk maçlarda da hiç değişmedi."



"YA KAZANACAĞIZ, YA KAZANACAĞIZ!"



Takımın yıldız ismi Jimmy Butler, 4. maçtan sonra söylediği şeyi tekrarladı ve ekibin, seri boyunca sakatlıklara ve zorluklara rağmen hala kendine inandığını dile getirdi:



"Bunun baskı olduğunu sanmıyorum. Sadece kazanmamız lazım. Burada kimse eve gitmeyi düşünmüyor. Sadece maç kazanmamız lazım, bu yüzden baskı yok. Kazanmamız bekleniyor. Bizim işimiz bu. Olay, kazanmak ya da eve gitmek değil, kazanmak ya da kazanmak. Biz böyle düşünüyoruz."



"BİZİ ÇOKTAN ELENMİŞ GÖRÜYORLAR..."



Bam Adebayo, son birkaç haftadır kendisini rahatsız eden boyun ve omuz sakatlıklarıyla başa çıkmaya devam ederken, 5. maçta yine sahada olacak. 1. maçta boyun gerginliği yaşadıktan sonra 2. ve 3. maçı kaçıran Adebayo, 4. maçın başında sahaya geri döndüğünde tereddüt ettiğini itiraf etse de, birkaç günlük dinlenmenin kendisini tekrar yoluna sokacağını umuyor:



"Köşeye sıkışmış durumdayız. Bunu biliyoruz. Ne yaparlarsa karşılık vermemiz gerekiyor, mottomuz hep buydu. Buna bağlı kalmalıyız. Buna inanmalıyız. Daha önce hiç başarılmamış bir şey değil. Biz de bunu başarabilen bir başka takım olursak, harika olur. Bir şansımız var. Hala inancımız tam. Bizi çoktan elenmiş görüyorlar. Herkes bizden şüphe ediyor. Ama soyunma odasındaki insanlar ve koçluk kadromuz bize inanıyor, önemli olan da bu."



Sakat veteran Goran Dragic, sol ayağında plantar yırtığı sakatlığı geçirdiğinden beri oynamamıştı. Spoelstra yaptığı açıklamada, Dragic'in durumunun değişmediğini ve 5. maç için hala şüpheli olduğunu söyledi.



Heat ligdeki pek çok kişinin, sakatlıklar ve 3-1 eksiklikten dönen bir takıma karşı ihtimaller nedeniyle serinin bittiğine inandığının farkında olsa da, yine de ekibin bu gece bir yol bulabileceğini umuyor.



