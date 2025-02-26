Golden State Warriors forveti Draymond Green'in takımı için yaptığı şampiyonluk tahminine, Jimmy Butler'dan destek geldi.



Takas dönemi transferlerinden Butler, The Athletic'ten Marcus Thompson II ve Sam Amick'e verdiği röportajda Green'in açıklamalarına katıldığını söyledi.



"Sosyal medyaya bakmam, o yüzden (Green'in sözlerini) duymamıştım. Ama evet, şansımız var," diyen Butler, takımın birlikteliğinin en büyük faktör olduğunu vurguladı.



"Bu sadece benim buraya gelmemle alakalı değil. Bu, herkesin kazanabileceğimize inanmasıyla ilgili. Eğer herkes başarabileceğinize inanıyorsa, yapabilirsiniz. Buraya geldiğimden beri soyunma odasındaki enerjiyi hissediyorum. Herkes birbirine güveniyor ve her maçı kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Bizi farklı kılan da bu."



Son yedi maçının altısını kazanan Warriors, Batı Konferansı'nda 31-27'lik derecesiyle dokuzuncu sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 24 maç kaldı.



