"Butler ve Kawhi, LeBron'la oynamak istemiyor" iddiası

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LeBron James ile oynamak istemediklerini açıkça belirten yıldız oyuncuların sayısı artıyor.Jimmy Butler veya Kawhi Leonard'ın LeBron James ile Los Angeles Lakers'ta oynamak istemediğine dair bir iddia, The Ringer'dan Kevin O'Connor'ın yazısında yer aldı ve önceden de konuşulan bu durumu destekler nitelikte gözüktü:Geçen sezon Cleveland'da LeBron ve Walker ile potansiyel bir ortaklığa dair bir sürü söylenti vardı, lakin bu durum hiç sonuçlanmamıştı.