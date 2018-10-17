"Butler ve Kawhi, LeBron'la oynamak istemiyor" iddiası

LeBron James ile oynamak istemediklerini açıkça belirten yıldız oyuncuların sayısı artıyor.
Jimmy Butler veya Kawhi Leonard'ın LeBron James ile Los Angeles Lakers'ta oynamak istemediğine dair bir iddia, The Ringer'dan Kevin O'Connor'ın yazısında yer aldı ve önceden de konuşulan bu durumu destekler nitelikte gözüktü: "Lig çevresinde Jimmy Butler ya da Kawhi Leonard'ın LeBron ile oynamak istemediği fısıltıları var ve Klay Thompson Golden State Warriors'tan ayrılırsa konuştuğum kaynaklar şok olacaktır. Bu, Lakers'ın öncelikli olarak tercih edeceği serbest oyuncular arasına Kemba Walker ya da Khris Middleton'ı yerleştirebilir. Eğer ben Charlotte Hornets olsaydım, bu olasılık beni endişelendirirdi."
Geçen sezon Cleveland'da LeBron ve Walker ile potansiyel bir ortaklığa dair bir sürü söylenti vardı, lakin bu durum hiç sonuçlanmamıştı.