Butler: "Ünlü olmanın en zor tarafı, kızımla rahat vakit geçirememek.."

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, ünlü biri olmanın kendisi için zor olan taraflarını açıkladı.



The Wall Street Journal'dan Lane Florsheim ile konuşan Butler, ünlü olmanın zor bir yönünün de "zaman zaman ebeveynlik yapamamak" olduğunu söyledi.



Heat yıldızı, insanlar kendisiyle basketbolla ilgili aktiviteler yapmak istediği için kızını park veya hayvanat bahçesi gibi yerlere götürememesinden nefret ettiğini paylaştı:



"Ünlü olmanın en zor yanlarından biri, bana göre zaman zaman ebeveynlik yapamamak. Herkes basketbol konuşmak ya da fotoğraf çekmek istediği için kızımı hayvanat bahçesine götürememekten nefret ediyorum. Kızım için ben sadece babasıyım. Onun için bir fark yok.



Sırf dışarıda basketbol oynayan çocuklar bana 'Hadi oynayalım' deyip durduğu için onu parka götüremediğim gerçeğinden nefret ediyorum. Çocuklar, sizi seviyorum ama o sırada babalık yapmak istiyorum.



Çoğu zaman onunla evde bir şeyler yapıyoruz ya da bisikletle gezerken onu arkama bindirdiğimde rahat vakit geçirebiliyoruz."



