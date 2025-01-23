Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, takım uçağını kaçırması sebebiyle iki maç uzaklaştırma cezası aldığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Heat'in Çarşamba günü takım uçuşunu kaçıran Butler'ı iki maç ceza vermeyi planladığını söyledi. Butler, bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak maçtan önce Çarşamba günü Heat'e katılmayı planlıyordu. Heat yıldızı ayrıca Cumartesi günü Brooklyn Nets'te oynanacak maçta da cezalı olacak.



Butler yakın zamanda yedi maçlık cezasından dönmüş ve Miami'nin önceki üç maçında forma giymişti.



Heat'in Butler'ı 6 Şubat'taki son takas tarihinden önce gönderme olasılığında artış olduğu bildirilmişti.



