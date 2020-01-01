Butler: "T.J. Warren ile aramda olanlar, geçti gitti"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Indiana Pacers forveti T.J. Warren ile saha içindeki atışmasından konuştu ve bunun artık "öldüğünü" söyledi.



Butler, Heat ile Pacers'ın playoff ilk turunda karşı karşıya gelmesi öncesinde, Warren ile daha önce yaşadığı anlaşmazlıktan şöyle bahsetti:



"Ben sadece basketbol oynuyorum. Çıkıp, sahadaki en iyi oyuncu olacağım. Miami bu yüzden beni aldı. Hiçbir eşleşmeden ötürü endişeleniyor değilim. Bunu sonlandırabiliriz. Bu atışma durumu öldü ve pas geçebilirim. Herkes bundan bir hikaye çıkarmak istiyor, ancak benim işim T.J. Warren'a karşı değil, Indiana Pacers'a karşı ve asıl işim ise Miami Heat'in Indiana Pacers'ı yenmesine yardımcı olmak."



İkili arasındaki gerginlik, Warren'ın savunmadaki varlığının Butler'ı kızdırmasından sonra takım arkadaşlarının ikisini ayırmak için devreye girdiği Ocak ayına kadar uzanıyor.



Warren da son günlerde Butler ile arasındaki anlaşmazlığın ciddi olmadığını belirtmişti. Takımlar, 10 Ağustos'taki sıralama maçında oynamadan önce, 26 yaşındaki oyuncu Butler ile arasındaki durumu "insanlar her zaman böyle şeyler yaşıyor" şeklinde yorumlamıştı.



Pacers-Heat serisinin 1. maçı, Salı günü oynanacak.



