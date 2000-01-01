Butler: "Þunu bilin ki, bu yýl kazanacaðýz!"

Miami Heat yýldýzý Jimmy Butler, Heat'in Doðu Konferansý'nda tekrar zirveye çýkma olasýlýðýndan emin olduðunu söyledi.



Butler, Sports Illustrated'dan Rohan Nadkarni'ye þu açýklamalarý yaptý:



"Düþüncem hiç deðiþmedi: Heat'e bahse giriyorum. Herkesin yaptýðý tüm hamleler? Beni hiç korkutmuyor. Gerçekten umursamýyoruz. Beni gülümseten þey, her sahaya çýktýðýmýzda, en iyi oyuncunun Miami Heat'te olmasý.



Þunu bilin ki, bu yýl kazanacaðýz. Gizli bir planýmýz var. Her zamankinden daha iyi olacaðým. Bekleyin sadece."



Butler, Miami ile 2019-20'de müthiþ bir ilk sezon geçirmiþ ve takýmý NBA Finalleri'ne taþýmýþtý. All-Star oyuncu, NBA Finalleri tarihinin yalnýzca üçüncü 40 sayýlýk triple-double'ýný kaydederek unutulmaz bir þampiyonluk turu performansý kaydetmiþti.



Heat, geçtiðimiz ölü sezonda herhangi bir önemli oyuncu almamýþ, ancak yýldýz pivotu Bam Adebayo ile maksimum sözleþme uzatmasý imzalamýþtý. Buna ek olarak Miami, veteran guard Goran Dragic'i takýmda tutarken, rol oyuncularý Avery Bradley ve Maurice Harkless'ý da kadroya katmýþtý.



