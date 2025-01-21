Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın odak noktasının Phoenix Suns takası olduğu ve "diğer her şeyin ikincil olduğu" öne sürüldü.



Bu ayın başlarında takas talebinde bulunan Butler'ın Suns'a gitmek istediği bildirilmiştşi. Kaynaklar, Butler'ın Milwaukee Bucks da dahil olmak üzere diğer taliplere katılmaya istekli olmadığını ve Phoenix'in kendisi için en iyi aday olduğunu düşündüğünü aktarmıştı.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre Heat, Butler'ı içeren takas görüşmelerini yoğunlaştırdı ve bu görüşmeler Heat yıldızının geçtiğimiz Perşembe günü takım sahibi Micky Arison ile önemli bir toplantı yapmasının ardından geldi:



"Jimmy'nin Perşembe günü Micky Arison ile görüşmesinden bu yana, kendisiyle alakalı görüşmelerde şüphesiz bir artış söz konusu. Heat, o toplantıdan sonra vites yükseltti. Hatta Cuma günü bir takım beni arayıp 'Bu takım resmen bordrosunda boşluk yaratmaya çalışıyor' demişti. Maaş alanında yer açmaya çalışan birkaç takımla konuştuklarını söylemişlerdi ve görüşmemizi aniden sonlandırıp daha büyük bir hamleye odaklanmak durumunda kalmışlardı. Bunun Butler ile ilgili olduğunu düşünüyorum."



Heat'in son takas günü yaklaşırken bir takas ortağı bulma çabaları artmış olsa da, henüz tatmin edici bir anlaşmaya varılmadı.



Takas söylentilerine rağmen Butler, yedi maçlık cezasından dönerek son iki maçta sırasıyla 18 ve 8 sayı kaydetti.



35 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına 30,8 dakikada 17,2 sayı, 5,3 ribaund ve 4,7 asist ortalamaları üretiyor.



