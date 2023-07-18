Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, gelecek yıl Heat ile şampiyonluk kazanacağını söyledi.



Butler, Heat ekibini son dört yılda ikinci kez NBA Finallerine taşımış olsa da, bu ziyaretlerin her ikisi de mağlubiyetle sonuçlanmıştı.



Fakat buna rağmen Butler, gelecek yıl 'bir kez NBA şampiyonu' unvanını kazanacağını ve takımdan ayrılmayacağını açıkladı:



"Heat ile şampiyonluk kazanacağımıza tüm kalbimle inanıyorum çünkü başka bir NBA takımı için oynama gibi bir planım yok. Bir dahaki sefere sizinle burada konuşurken, 'bir kez NBA şampiyonu' olacağım. Beklentiler daima böyle. Bu hedefe ulaşmak için engelleri aşmamızı sağlayan kişi olabilmem gerekiyor. Ve etrafımdaki adamlarla bunu başarabileceğimizi biliyorum.



Belki biraz daha fazlasını yapmalıyız, ancak Miami'yi gelecekte bir şampiyonluk bekliyor."



2019'dan beri Heat forması giyen Butler, şimdiden takım tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamış durumda.



