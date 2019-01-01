Butler, Philly'den ayrılması için: "Bir şeyler sebep oldu, ama kimse bilmiyor"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, geçtiğimiz sezonun sonunda Philadelphia 76ers'dan ayrılmasına yol açan "bir şeylerin" olduğunu ima etti.



Sixers'ın, 30 yaşındaki yıldız serbest oyuncu olduğunda kendisine bir maksimum kontrat teklifi yapılmadığı söylenmişti.



"Hiçbir şeyden pişman değilim" diyen Butler, South Beach'te çok mutlu olduğunu da ekledi:



"Açıkçası, bir şeyler oldu. Ne olduğunu söylemeyeceğiz. Ayrıntıya girmeyeceğiz. Bu konunun üzerinde durmaya devam edemeyiz. Onlar da edemez. Ama ben mutluyum. Bu insan grubunun etrafında (Miami'de) olmak bana neşe getiriyor. Hiçbir şeyden pişman değilim."



"Philly'ye öylesine gelmemiştim. Halen arenada formamı giyenleri gördüm. Fotoğraf çektiğimde ya da bir şeyleri imzalarken bana gülümseyen insanlar oldu."



"Buradaki taraftarlara çok yanlış yapmadım. Organizasyon ve kendim dışında, kimse gerçekte neler olduğunu bilmiyor. Bir de menajerim ve yakın arkadaşlarım. Bana karşı yaptıklarına ne diyeceğimi bilmiyorum. Onlar sıkı taraftarlar. Artık burada değilim. Düşmanım yani. Yani başka takımda olduğum için beni sevmene gerek yok. Hiç sorun etmem. Gerçekten. Onlar neler olduğunu bilmiyor. Taraftarları severim. Hayranlarımı da seviyorum. Ama neler olduğunu bilmiyorsunuz."



