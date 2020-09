Butler: "Philly'de olanları düşünmüyorum, odaklanmış durumdayım"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, eski takımı Philadelphia 76ers'da neler olduğunu düşünemeyecek kadar önündeki göreve odaklandığını söyledi.



Butler kısa süre önce The Athletic'den Sam Amick ile geniş kapsamlı bir röportaj yaptı. Tartışmalarının bir parçası olarak, 30 yaşındaki yıldıza Sixers ile geçirdiği zaman ve neden artık takımda olmadığı soruldu.



Jimmy, Heat'e, Sixers ile 2019 Temmuz'unda bir imza-ve-takas işlemi yoluyla katılmıştı.



Eski Sixers koçu Brett Brown ile ilişkisi ve Miami'ye gitmek için Philly'den neden ayrıldığı sorulduğunda, Butler, işlerin "yolunda gitmediğini" belirterek net bir cevap verdi. Sonrasında Butler, Sixers'ta olanlar hakkında endişelenmediğini ve Heat ile görevine odaklandığını açıkladı:



"The Athletic: Başka kimseyle konuşmanı istemediler, değil mi? (Brown ile dinamiği kesinlikle bir faktör olsa bile, kaynaklar Sixers'ın Butler'a istediği maksimum anlaşmayı verme şansının olduğunu, ancak bunun şartının, Butler'ın diğer takımlarla görüşmemesi olduğunu söylemişlerdi).



Jimmy Butler: İstemediler. Ama bu konuda endişelenmemiştim. Şimdi buradayım ve sana söyleyeyim, Brett Brown ile ileride nasıl olabileceğini düşünmedim bile. Çünkü bu konuya çok takılırsam, bu adamlar için gerekli özeni gösteremem. Şu anda odaklanmış durumdayım ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Mesela, çıkıp 40 sayı atmak zorunda kalmak istemiyorum. Umurumda değil. Kazanacağımızı bana garanti ettiğiniz sürece iki kat daha fazla şut atarım. Umurumda değil. Cidden değil. Kimsenin beni nasıl etiketlediğini umursamıyorum. Sadece kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptığımı bilin. Beni en çok sevindiren şey bu, ne düşünürseniz düşünün ya da ne söylerseniz söyleyin, asla kazanan biri olmadığımı söyleyemezsiniz. Henüz bir şey kazanmamış olabilirim, ama bir kaybeden olduğumu, kaybetmeye yönelik bir basketbol oynadığımı söylemezsiniz. Bunu asla demezsiniz."