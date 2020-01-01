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Butler: "Ölü sezonun kısa olması, kimsenin umurunda değil"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in kısa süren ölü sezonunu "kimsenin gerçekten umursamadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in kısa süren ölü sezonunu "kimsenin gerçekten umursamadığını" söyledi.

Butler muhabirlere, 22 Aralık'ta 2020-21 sezonu başladığında, kendisinin ve Heat'in hazır olması gerektiğini açıkça belirtti.

Butler, Heat'in 71 gün dinlenmiş olacağı (Amerikan spor tarihindeki en kısa ölü sezon) gerçeğini "kimsenin gerçekten umursamadığını" açıkladı:

"Kimsenin umurunda değil. Yapmam gereken bir iş var, bu yüzden çuvallasam da çuvallamasam da, buna hazır olmalıyım. Bence pek çok insan hazır olacak. Her türlü sahaya çıkıp rekabet etmeliyim."

Butler ayrıca geçtiğimiz sezon Final serisinin "şans eseri" gerçekleştiğini düşünen kişiler hakkında da şu açıklamayı yaptı:

"Dışarıda söylenenlere pek dikkat etmiyorum. Onlar burada değil. Göğüslerinde Miami yazmıyor... Şahsen dışarıdakilerin ne düşündüğünü daha az umursayamazdım."

Butler, Miami ile harika bir sezon geçirmiş ve 19.9 sayı, 6.7 ribaund, 6.0 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalamıştı. NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'a karşı rakamları 26.2 sayı, 8.3 ribaund, 9.8 asist ve 2.2 top çalma'ya yükselmiş olsa da, Heat bu seriyi 4-2 kaybetmişti.


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