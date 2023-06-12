Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, NBA Finalleri'nden elenmenin eşiğinde olan Heat ekibinin tarihi playoff maratonundan tatmin olmadığını açıkladı.



Kimilerine göre Heat'in sekizinci sıradaki bir takım olarak beklenmedik bir şekilde NBA Finalleri'ne ulaşabilmiş olması, halihazırda muazzam bir başarı olarak görülüyor.



Ancak Butler, takımın bu gece Denver Nuggets'a karşı oynayacağı 5. maç öncesi halen NBA şampiyonluğunu kazanma hayalini sürdürdüğü için, şimdiye kadar başardığından henüz tatmin olmadığını söyledi:



"Birbirimize ve birey olarak kendimize gerçekten inanıyoruz. Tüm yıl boyunca ve bu playoff maratonunda birçok zor şeyi başarmıştık. Şimdi ise karşımızda zorun en zoru bulunuyor. Geldiğimiz nokta bu ve işin gerçeği de bu, yani çıkıp arka arkaya üç maçı da kazanacağız.



Sene başında da şampiyonluk kazanmaktan ve bu noktaya gelmek için rekabet etmekten bahsetmiştik. Hedef her zaman budur. Bireysel şeyler değildir. Kupayı bir takım olarak topluca kaldırmaktır."



"OLASILIKLAR UMURUMUZDA DEĞİL"



Butler, tarihte şimdiye dek olup bitenlere rağmen, takımının emeğinin suya düşmesine izin vermemek adına savaşmaya ve seride geri dönmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi:



"Olasılıklar ne olursa olsun, ta buralara kadar analitik sonuçlara bakıp pes etmek için gelmedik. Sahaya çıktığımızda rekabetimizi ortaya koymamız lazım. Bir maç almalı, sonra bir tane daha almalı, sonra da bir tane daha almalıyız.



Bulunduğumuz nokta bu. Tüm bu olasılıklar, sekizinci sıraymış bilmem neymiş, bunların hiçbiri önemli değil. Ortada iki tane gerçekten iyi olan basketbol takımı var. Birinin bir tane, diğerinin de üç tane galibiyet alması gerekiyor. Umalım ki üç maç alması gereken üç maç alabilsin."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ