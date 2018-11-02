Butler, "maçlara çıkmadığı" iddialarını yalanladı

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Jimmy Butler, geçtiğimiz Çarşamba gecesi "ağrısından" ötürü forma giymediği Utah Jazz karşılaşması sonrası "takımdan ayrılmak için maçlara çıkmıyor" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.29 yaşındaki All-Star oyuncu, bu gece Golden State Warriors'a karşı forma giyeceğini ve önceki maçta ağrıyan vücudunu dinlendirdiğini belirtti:Takım koçu Tom Thibodeau da Butler'ı destekleyen açıklamalarda bulundu:Butler sezonda 22.5 sayı, 3.3 asist ve 5.3 ribaund ile oynuyor.