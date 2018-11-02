Butler, "maçlara çıkmadığı" iddialarını yalanladı

Jimmy Butler, geçtiğimiz Çarşamba gecesi "ağrısından" ötürü forma giymediği Utah Jazz karşılaşması sonrası "takımdan ayrılmak için maçlara çıkmıyor" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
29 yaşındaki All-Star oyuncu, bu gece Golden State Warriors'a karşı forma giyeceğini ve önceki maçta ağrıyan vücudunu dinlendirdiğini belirtti: "Vücudum ağrıdığı ve bununla doğan sakatlık riskinden ötürü oynamak istemediğim için millet bunları mı uydurmuş? Cuma günü çıkıp oynadığımda ne diyecekler?"
Takım koçu Tom Thibodeau da Butler'ı destekleyen açıklamalarda bulundu: "Antrenman kampını kaçırdığı için ağrı olacağını biliyorduk. Onunla nasıl hissettiğine dair konuştuk. Ağrısı olduğunda, tedbir için dinlenecek."
Butler sezonda 22.5 sayı, 3.3 asist ve 5.3 ribaund ile oynuyor.