Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın Portland Trail Blazers guardı Damian Lillard'ı bu yaz Miami'ye katılmaya ikna etmeye çalıştığı bildirildi.



Miami'nin adı birkaç hafta önce Bradley Beal ile söylentilerde geçmiş olsa da, Washington Wizards ekibi eski yıldızını Phoenix Suns'a takaslayınca takımın odağının Lillard'a çevrildiği söylenmişti.



The Athletic'ten David Aldridge, Butler ve Miami'nin Dame'i kovaladığını şu şekilde kaleme aldı:



"Yine de Wizards, Beal dönemini oldukça pürüzlü ve berbat bir şekilde kapatmış oldu. Miami, Portland'dan Damian Lillard'ı almaya net bir şekilde öncelik veriyor ve Jimmy Butler, bu sürecin tam merkezinde yer alıyor.



Washington, Heat'in sunduğu çok sayıda birinci tur seçimini istemiş olsa da, Beal Phoenix'te oynamak istediği için bunların bir önemi kalmamıştı. Eşi ve ailesinin Kaliforniyalı olmasının yanı sıra, KD ile Booker, hücum tarafında Jimmy Buckets ve Bam Adebayo'dan biraz daha güçlüler. Bu yüzden Wizards ekibi Heat'i beklemek istemediği için, rotasını Phoenix'e çevirmişti."



2022-23 sezonunda Lillard, maç başına 32.2 sayı ve 7.3 asist ortalamalarıyla bireysel anlamda güçlü bir sezon geçirmiş olsa da, takımı Batı Konferansı'ndaki play-in turnuvasına katılamamıştı.





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