Butler: "LeBron, 'başın belada' demişti!"

Miami Heat oyuncuları Jimmy Butler ve Jae Crowder ve başantrenör Erik Spoelstra, Heat'in dün gece Los Angeles Lakers'a karşı NBA Finalleri'nin 3. maçını 115-104'lük skorla kazanmasının ardından konuştular.



Butler'ın dün gece kaydettiği 40 sayılık triple-double, sakat kadrolu Heat'i galibiyete sürüklemiş ve seride 3-0 geriye düşmelerini engellemişti.



ESPN Stats & Information'ın yaptığı araştırmaya göre, maçta 40 sayı, 11 ribaund ve 13 asist ile oynayan Butler, Finaller tarihinde Jerry West ve LeBron James ile, 40 sayılık bir triple-double kaydeden üçüncü oyuncuydu.



Spoelstra, maçtan sonra şunu söyledi:



"Jimmy Butler işte. Başka ne diyebilirsiniz ki? Onun istediği buydu; bizim istediğimiz de buydu. Jimmy'yi analiz etmek veya tarif etmek, maçta kendisiyle oynayıp görmediğiniz sürece gerçekten zor. O üstün ve elit bir rekabetçi."



"LeBRON BANA 'BAŞIN BELADA' DEMİŞTİ"



Butler'ın açıklamaları ise şu şekilde oldu:



"Kazandık. Triple-double umurumda değil. Umarım bir sonraki maçta hiç sayı atamam ve hepiniz gelip tekrar konuşmak istediğinizde, yine aynı şeyi söyleyebilirim."



Heat ilk çeyreğin başlarında çift haneli bir üstünlük yakaladıktan sonra, Lakers da bir seri yakalayarak cevap vermişti. O an Butler, James'in kendisine "Başın belada." dediğini söyledi.



Maçın bitimine bir dakikadan biraz fazla kala Butler, bulduğu bir basketle takımına dokuz sayılık üstünlük verirken, James'in söylediği şeyi kendisine geri çevirdiğini belirtti:



"Rekabetin en doruk noktası. Bence LeBron pek çok kez beni alt etmişti. Adama saygı duyuyorum, ama artık zaman değişti, etrafımdaki adamlar farklı adamlar. Bu adamlar için savaşıyorum, çünkü sahaya ne zaman dışarı çıksalar benim için savaşıyorlar. Sonraki maçı da kazanacağız. Rekabet edeceğiz. Savsaklama olmayacak, savaşacağız ve geri dönerek 2-2'ye getireceğiz."



"NE İSTERSENİZ, YERİNE GETİRİR"



Maçtan sonra James, Butler'ın karşılaşamda "olağanüstü" olduğunu düşündüğünü belirtti.



Butler'ın Marquette'deki kolej takım arkadaşı olan Jae Crowder ise şunları söyledi:



"Jimmy her zaman güvenebileceğiniz tipte bir adamdı. Neye ihtiyacınız olursa, sadece sayı atmak değil. Büyük bir ribaund alabilir ya da hücum faul aldırabilir. Ne yapmasını isterseniz, yerine getirecektir."







