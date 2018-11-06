Butler, LA Clippers sorularını yanıtsız bıraktı

Jimmy Butler, dün gece Minnesota Timberwolves'un LA Clippers'a karşı oynadığı karşılaşma sonrası, istediği takas hedefleri arasında anılan Clippers'la ilgili olarak, Los Angeles'ta tam zamanlı yaşayıp yaşamak istemediğine dair soruları yanıtsız bıraktı.
Jimmy, maç sonrası gelen L.A. sorularına şu yanıtları verdi: "Hayır, şu anki süre zarfında Minnesota'dayım. Birkaç gün güneşin tadını çıkaracağım, sonra oraya dönersek, döneriz. Bilemiyorum. Şu anda nasıl maçı kaybettik hala onun derdindeyim. Ne yarınla, ne de sonraki günle ilgili endişeliyim."
Butler, geçtiğimiz Pazar günü Portland'a karşı, Cadılar Bayramı'nda da Utah'a karşı oynamamıştı ve bu durumun kendisini hiç etkilemediğini de ekledi: "Ben oyunuma bakıyorum. Basketbol oynuyorum. Sahaya çıkıyorum ve ev ya da deplasman demeden kazanmaya çalışıyorum. Sanırım işim bu. Bu tarz şeylere kafa yormuyorum. Sizler bu soruları sormaya ne kadar devam ederseniz edin, maçlara gidiş şeklim ve bu soyunma odasındaki adamlarla iletişim kurma şeklim asla değişmeyecek. Sıkıntı olmayacak."
Butler'ın adı, en çok ilgilendiği takımlar arasında Clippers ile geçiyordu ve Clippers'ın önümüzdeki sezon iki maksimum kontrat imzalayabilecek maaş boşluğu bulunuyor. Bu sayede Toronto Raptors süperstarı Kawhi Leonard'ı da kovalayacağı söylenen Clippers'ta, bir başka yıldız olma ihtimali Butler'ın da ilgisini çeken bir durum olarak konuşuluyordu.