Butler, LA Clippers sorularını yanıtsız bıraktı

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Jimmy Butler, dün gece Minnesota Timberwolves'un LA Clippers'a karşı oynadığı karşılaşma sonrası, istediği takas hedefleri arasında anılan Clippers'la ilgili olarak, Los Angeles'ta tam zamanlı yaşayıp yaşamak istemediğine dair soruları yanıtsız bıraktı.Jimmy, maç sonrası gelen L.A. sorularına şu yanıtları verdi:Butler, geçtiğimiz Pazar günü Portland'a karşı, Cadılar Bayramı'nda da Utah'a karşı oynamamıştı ve bu durumun kendisini hiç etkilemediğini de ekledi:Butler'ın adı, en çok ilgilendiği takımlar arasında Clippers ile geçiyordu ve Clippers'ın önümüzdeki sezon iki maksimum kontrat imzalayabilecek maaş boşluğu bulunuyor. Bu sayede Toronto Raptors süperstarı Kawhi Leonard'ı da kovalayacağı söylenen Clippers'ta, bir başka yıldız olma ihtimali Butler'ın da ilgisini çeken bir durum olarak konuşuluyordu.