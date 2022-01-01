Butler: "Kyle, beni en mükemmel şekilde dengeleyen kişi"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, takım arkadaşı Kyle Lowry'nin kendisini "mükemmel bir şekilde dengelediğini" söyledi.



Butler, Dime ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda, takımdaki yakın arkadaşı Lowry'nin geçen yıl kadroya katılmasından bu yana kendisini "mükemmel bir şekilde dengelediğini" ve takım arkadaşlarına "zorbalık" etmeye karar verdiğinde, soyunma odasında sakinleştirici rolünü kendisinin oynadığını açıkladı:



"Kyle benim kardeşim ve çocuğumun vaftiz babası falandır, ama ayrıca bana kalırsa takım arkadaşlarıma bir şeyler açıklamaya çalıştığım anlarda sinirlendiğim zaman, beni mükemmel şekilde dengeleyen de biridir.



Bu sinir anlarında bazen küfür ettiğim ve bağırdığım zamanlar oluyor. Kyle ise oldukça sakin bir şekilde gelip 'Sıkıntı yok beyler. Jimmy'yi dinlemeyin' diyor. Bu yaptığı şey için ona saygım cidden çok büyük.



Bam (Adebayo) ve Spo (Koç Erik Spoelstra) ve diğer herkese saygım sonsuzdur, fakat Kyle beni en mükemmel şekilde dengeleyen ve herkesi etrafında toplayabilen bir Hall of Fame oyuncusudur."



Bu sezon da All-Star seçilmiş olan Butler, Miami formasıyla 21.7 sayı, 6.2 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları yakalayarak sağlam bir yıl geçiriyor. Lowry ise maç başına 13.0 sayı, 4.5 ribaund ve 8.1 asist ortalamalarına sahip.



Heat şu anda Doğu Konferansı'nda 37-20'lik derecesiyle Chicago Bulls'un bir maç önünde lider konumunda.



