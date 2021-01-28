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"Butler, KOVID-19 yüzünden 1 haftada 5 kilo verdi!" iddiası

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, KOVID-19 ile mücadelesinde bir haftada 5 kilodan fazla kaybettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, KOVID-19 ile mücadelesinde bir haftada 5 kilodan fazla kaybettiği bildirildi.

Butler'ın Heat için en son oynamasının üzerinden neredeyse üç hafta geçti. KOVID-19 teşhisi konulduktan sonra Heat için son dokuz maçı kaçıran Butler'ın, çok daha fazlasını kaçırması bekleniyor.

"Five on the Floor" podcast'inde yer alan Five Reasons Sports'tan Ethan J. Skolnick, Jimmy'nin kısa sürede oldukça yüksek bir kilo kaybı yaşadığını ve bir haftada 5 kilodan fazla kaybettiğini açıkladı:

"Yaklaşık bir haftada 5 kilodan fazla kaybetti. Tabii herkes bunu istediği gibi yorumlayabilir."

Butler Çarşamba akşamı takımıyla benchte oldukça mutlu bir şekilde görülmüş, aynı zamanda belirgin şekilde kilo kaybettiği göze çarpmıştı:


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