Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, eski takım arkadaşı Derrick Rose'un, eski koçu Tom Thibodeau ile New York Knicks'te yeniden bir araya gelmesi hakkında konuştu.



Geçtiğimiz gece Knicks, 2016-17 sezonunda takımın formasını giymiş olan Detroit Pistons guardı Rose'u takas etmişti. Bu takasla Rose'u eski koçu Tom Thibodeau ile yeniden bir araya gelmişti.



Kariyerine Rose gibi Chicago Bulls'da başlayan Jimmy Butler, New York Daily News'dan Stefan Bondy ile yaptığı bir sohbette, kendisine eski zamanları hatırlattığı görülen bu hamle hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Thibs, grubu yeniden bir araya getiriyor. Kendisi harika bir koç ve ona saygım sonsuz. D-Rose ise o zamanlar olduğu gibi şimdi de müthiş bir oyuncu. Takıma kazanmaya yönelik o zihniyetiyle gelerek, son birkaç yıldır oynadığı gibi oynamaya devam edecektir. Derrick çok şey atlatmış birisi ve kendisini izlemek hem ilham verici, hem de çok etkileyici. Umarım onlara karşı oynadığımızda, o da sahada olur."



