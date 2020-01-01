Butler: "Kendimize güvenimiz asla kaybolmuyor!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Los Angeles Lakers'ın geçtiğimiz NBA Finalleri serisinin 4. maçında 102-96'lık bir skorla kazanarak seride 3-1 öne geçmesine rağmen, takımının NBA Finallerinde durumu değiştirebileceğine inandığını belirtti.



Takımının tüm sezon boyunca zihinsel dayanıklılığını öven Butler, grubun son aksiliklerine rağmen Heat'in bubble'da geçirdiği süre boyunca sahip olduğu aynı sakin güvenle konuştu:



"Bunun değişmesi gerektiğini düşünmüyorum. Kim olduğumuz ve nasıl oynadığımız konusunda o kadar rahatız ki, oraya çıkıp yapacağımız şey yine bu olacak. Ve sonuç ne olursa olsun bununla yaşayacağız. Tabii ki sonucun bir galibiyet olmasını istiyoruz, ancak bu şeylerin çoğunu bizim kontrol edebileceğimizi bilerek kendimize odaklanmamız gerek, ancak özgüvenimiz hiçbir yere kaybolmuyor. Hep yüksekte olacak. Böyle kalacağından da emin olacağım, çünkü bir sonraki galibiyeti elde etmek için, kendimize olan güvenimizin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olması gerekecek."



"Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Bunca zamandır söylediğim gibi, daha iyi olabileceğimizi de biliyoruz. Bunu ara ara göstermiştik, ama sonra gerek savunma tarafında, gerek ise hücum tarafında bazı önemli hatalar yaparak, maçı kendi kendimize kaybettik. Ama her zaman söylediğim gibi, onlar gerçekten ama gerçekten iyi bir takım, onları mağlup etmek için neredeyse kusursuza yakın oynamalıyız. Bunu da bu gece yapmadık."



"DİNLENİP, İŞİMİZE GERİ DÖNECEĞİZ"



Koç Erik Spoelstra, şunları söyledi:



"Adamlarımız rekabeti ve mücadeleyi seviyor. Bir amaç için buradayız. Bunun kolay olmasını asla beklemiyorduk. Yarın dinlenip, iyileşeceğiz. Sanırım herkes bu boşluğu biraz kullanabilir. Yeniden kendimizi ayarlayarak, Perşembe günü çalışmaya geri dönebiliriz. Grubumuzun hazır olacağını biliyorum. Karşılık vereceğiz. Bu artık soru bile değil. Çarşamba günü dinlenip, sonra işimize geri dönüp bir sonraki maça hazırlanacağız."



5. maç ile Cuma gecesine kadar, Heat seriyi uzatmaya çalışmak için gereken zihinsel ve fiziksel molayı elde etmek için birkaç günlerinin olacağı gerçeğiyle canlanmış durumda. Heat, 1. maçın ikinci yarısından beri oyun dışı kalan Goran Dragic'in daha fazla tedavi gördükten sonra Cuma günü oynayabileceğini umuyor.



"HERKESİN MOLAYA İHTİYACI VAR"



Dün gece 2. ve 3. maçları boynundaki gerginlik nedeniyle kaçırdıktan sonra kadroya dönen Bam Adebayo da maçtan sonra "hala yüzde 100 değilim" şeklinde konuştu.



23 yaşındaki All-Star, molanın herkes için iyi bir şey olacağına inanıyor:



"Toplu olarak, hepimizin iki gün boşluğa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değil, Goran değil, yeniden toparlanmak, hizaya gelmek, biraz temiz hava almak ve sonra çizim tahtasına geri dönmek için hepimizin birkaç güne ihtiyacı var."



