Butler: "İşler kötü gittiğinde, 'daha da kötü gidecek' derler..."

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler ve koç Erik Spoelstra, Los Angeles Lakers'a karşı oynadıkları NBA Finalleri'nin 2. maçı öncesi, takımın sakatlık durumunu konuştular.



Heat guardı Goran Dragic ve yıldız oyuncu Bam Adebayo'nun, NBA Finalleri 2. maçı için "şüpheli" olarak listelendiği açıklanmıştı.



Dragic'in sol ayağında bir plantar fasya yırtığı bulunurken, Adebayo için çekilen MR, kendisinin Çarşamba günü Los Angeles Lakers'a 1. maçta boyun gerginliğini ortaya çıkardı.



Çarşamba gecesinin ilk yarısının sonunda sol ayak bileğini burkan Butler'ın, basın toplantısında sol ayak bileğine sargı taktığı görüldü.



"HEPİMİZ EL ELE VERDİK"



Tüm aksiliklere rağmen, Heat koçu Erik Spoelstra ve ekibi, sezon boyunca mazeret bulmamakla gurur duyuyor:



"Bu noktada, hepimiz el ele vermiş durumdayız. Ve bu, muhtemel olarak daha önce oynamamış adamların rotasyonda yerlerinin kayması gibi bir durum değil; bu adamların kendine güvenleri var ve tüm yıl boyunca bizim için büyük roller oynadılar. Derinliğimiz, hep en büyük güçlerimizden biri oldu. Bir koç ağzıyla bunları söylemiyorum. Derinliğimizi tüm yıl boyunca kullandık.



Tüm bunların bir diğer yararı da, bu bubble'da fazladan bir antrenman kampı düzenledik ve bu playoff serilerinde büyük dakikalar kazanmış olsun ya da olmasınlar, herkes harika bir iş çıkardı. Sadece maçta kimin müsait olduğunu görmemiz ve buna göre ayarlamaları yapmamız gerekecek."



"KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"



Spoelstra gibi, Butler da sıkıntıya düşen takımının playofflarda bir kez daha zorluğa karşı koyabileceğinden emin konuştu:



"Zorluklardan bahsettiğinizde, bizim takım böyle konulardan daha da beslenen bir ekip. Ve bunu her zaman söyledim, muhtemelen herkes onların bunu bize yapacaklarını düşünmüştü. Muhtemelen bunu üç kez daha yapacaklarını düşünüyorlar. Aynı görüşte değilim maalesef. Kimse bu noktaya çıkacağımızı tahmin etmemişti. Daha önce de dediğim gibi, biz bu durumu olumlu karşılıyoruz ve hatta seviyoruz da.



Ama kazanabileceğimizi biliyoruz; cidden. Lakin mükemmel oynamamız gerektiğini de biliyoruz. Bu durumdan kendimizi toparlayamama ve geri dönememe gibi bir şey olamaz. Bu yüzden 2. maça girerken zihniyetimiz, tüm zorluklara ve kuyruğumuzun kapana kısılması ve benzeri durumlara rağmen kazanacağımız üzerine."



Playofflarda 17.8 sayı ve 10.9 ribaund ortalamaları ortalamasına sahip olan Adebayo, 1. maçın üçüncü çeyreğinin bitimine altı dakikadan biraz fazla kala çıkarken omzunu tutmuştu ve röntgen çekilmesi için soyunma odasına dönmeden önce kısa bir süre kenardan muayene edilmişti. Heat bu testlerin negatif çıktığını duyurmuştu.



23 yaşındaki Adebayo, Doğu Konferansı finalleri 4. maçında Boston Celtics karşısında omzunu sakatlamış ve sakatlığın tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturması istendiğinde, "iyi" olduğunu söylemişti.



Spoelstra yaptığı açıklamada, Adebayo'nun Lakers'a karşı 1. maçta geçirdiği sakatlığın, Celtics serisinden beri boğuştuğu sol omuz / bilek sıkıntısı olmadığını açıkladı.



"'SONRAKİ ADAM İŞ BAŞINA' DEMEK ZORUNDAYIZ"



Butler, "İşler kötü gittiğinde, o şekilde devam edeceğini söylerler. Sonuçta, biz yine de kazanmayı bekliyoruz. Bu noktaya boşuna gelmedik." şeklinde konuştu ve genç grubun ilk Final serisi maçı sırasında "çok fazla gerginlik olduğunu" düşündüğünü de kabul etti:



"Buraya ait olduğumuzun farkındayız, ama aynı zamanda kendimize kazanma şansı vermek için sahanın her iki ucunda da ne kadar iyi oynamamız gerektiğinin de farkındayız. Açıkçası, bu iki adama kesinlikle ihtiyacımız var, beni yanlış anlamayın. Ama ben bir adam düştüğünde, her zaman 'sonraki adam iş başına' derdim ve şu anda kesinlikle bunu yapmak zorunda kalacağız. Lakin aklımızdan binbir türlü şey geçmesi ve uyuyamamamız, zorlu bir durum. Bu da hepimizin bu durumu önemsediğinden, kazanmak istediğimizden ve şampiyon olmak istediğimizden ötürü."



"DRAGIC'İ İSTERİZ, AMA SAĞLIĞI DAHA ÖNEMLİ"





Dragic, Çarşamba günü oynadığı 15 dakika içinde sadece altı sayı ve üç asist kaydederek, playoff ortalaması olan 19.9 sayının çok altında kalmıştı. İkinci çeyrekte Rajon Rondo'ya karşı dripling yaparken sakatlanan Dragic, oyundan hemen çıkmamıştı.



ESPN'den Rachel Nichols'a göre, Dragic ilk yarıdan sonra soyunma odasından ayrılmış ve bir takım çalışanı onu durdurmadan önce neredeyse sahanın girişine gitmişti. 34 yaşındaki guard, daha sonra soyunma odasına gitmiş ve geri dönmemişti.



Butler, sakatlığından sonra Dragic ile konuştuğunu ve takım arkadaşlarıyla sahada olmamasının onu ne kadar üzdüğünü bildiğini açıkladı:



"Tabii ki onu yanımızda istiyoruz. Bunu biliyoruz. Ona ihtiyacımız var. Tüm yıl boyunca playofflarda bizim için çok iyi iş yaptı, ondan isteneni yapma konusunda, benchten gelme, ilk beş başlama, sayı bulma, top dağıtma, ne olursa olsun.



Ama bu durum basketboldan daha büyük. Onu bir insan olarak önemsiyoruz. İyi olmasını istiyoruz. Onunla elimden geldiğince konuşabilirim, ama bizi hayal kırıklığına uğratmış gibi hissettiği ve sesindeki o acı belli oluyor. Ama öyle bir şey yapmadı ve bunu bilmesini isterim. Bizi bu noktaya o taşıdı ve şimdi bunu ona geri ödemek de bizim görevimiz."



Dragic'in serinin geri kalanı için durumu belirsiz ve Heat'in büyük olasılıkla çaylak guard Kendrick Nunn'ı kendisinin yerine görevlendireceği düşünülüyor.