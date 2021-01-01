Butler'ın öfkesi Jokic'e değil, bir Nuggets koçunaymış!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, geçtiğimiz günlerde Denver Nuggets maçında çıkan kavgada Nikola Jokic'e değil, Nuggets koçlarından birine öfkelendiği iddia edildi.



Heat ve Nuggets ekipleri arasında, Pazartesi gecesi oynadıkları maçın sonuna doğru Jokic'in Markieff Morris'ten yediği dirsek sonrasında veteran oyuncuyu omuz atıp yere sermesinin ardından bir arbede yaşanmıştı.



Olaydan sonra Nuggets benchine bağırırken görülen Butler'ın, birçok kişi tarafından Jokic'e seslendiği ve Sırp yıldıza meydan okuduğu düşünülmüş olsa da, The Athletic'ten Sam Amick'in yeni bir raporu bunun aksini gösterdi:



"Tüm bu tatsızlığın yanında, Joker için küçük bir teselli var: Jimmy Butler bu kaos sırasında Jokic'e 'Arkaya gel' diyerek kendisini kavgaya çağırıyormuş gibi gözükse de, durumu bilen bir kaynağa göre, Butler'ın bu tepkisi Nuggets'ın oyuncu geliştirme koçu ve eski NBA oyuncusu Stephen Graham'e yönelikti."



Graham'ın Butler'ı bu denli kızdırmak için ne yaptığı ise bilinmiyor. Butler liderliğindeki Heat oyuncuları maçın ardından Nuggets ile tünelde yüzleşmek istemiş olsa da, güvenliğin araya girmesiyle iki takım arasında herhangi bir problem çıkmamıştı.



