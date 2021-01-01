Butler'ın menajeri Lee: "Jimmy telefonu suratıma kapattı!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, 'All-NBA' kadrosuna seçildiğini söyleyen menajerinin suratına telefonu kapattığı bildirildi.



Kariyerindeki tek amacı şampiyonluğu kazanmak olan Butler'ın, artık bireysel başarıları hiç umursamadığı bir noktaya geldiği ortaya çıktı.



Miami Herald'dan Anthony Chiang, Butler'ın menajeri Bernie Lee'nin Heat yıldızını arayıp bireysel başarıları hakkında konuşmanın "gerçekten imkansız" bir noktaya vardığını söylediğini kaleme aldı.



Lee ayrıca Butler'a 'All-NBA' kadrosuna seçildiğini söylemeye çalıştığı fakat telefonun suratına kapatıldığı bir anekdot paylaştı:



"Organizasyon dışındakiler için gerçekçi görünmese de, Heat'ten beklenti bir NBA şampiyonluğu. Butler, 2019-20 sezonunda organizasyonla ilk sezonunda ilk şampiyonluğuna iki galibiyet uzakta kaldıktan sonra, aynı hedefi taşımayı sürdürüyor.



Lee, bu konuda 'Başka hiçbir şeyin önemi yok. Jimmy bireysel bir başarı kazandığında, onu arayıp bu ödülü kazandığını söylemek gerçekten imkansız. Onu bu yıl All-NBA'e seçildiğini söylemek için aradığımda, ağzımdan 'All' kelimesini duyar duymaz telefonu yüzüme kapatmıştı. Bunlar umurunda bile değil.' şeklinde konuştu."



