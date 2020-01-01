Butler: "Heat'in başka bir yıldız almasını bekliyorum"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in başka bir yıldız oyuncu almasını beklediğini söyledi.



Butler, Heat'in bir üyesi olarak ilk playoff turuna başlamak üzere olsa da, bu durum onu daha ilerideki büyük başarıyı düşünmekten alıkoymuyor.



ESPN'in The Jump programının sunucusu Rachel Nichols ile konuşan Butler, Heat'in kadroya başka bir yıldız oyuncu ekleme planlarında başarılı olmasını beklediğini açıkça belirtti:



"Bunun olacağını düşünüyorum. Sadece zaman gösterecek. Sana söylüyorum, organizasyon şampiyonluk kazanmak için istediklerini elde etmede gerçekten çok iyi. Bu gerçekleşecek. Tüm önemli parçalar bizde. Şutörlerimiz var, gençlerimiz var, veteranlarımız var. Ve sanırım biraz Miami güneşinin kimseye zararı olmaz."



Heat kadrosunda halihazırda çok fazla yetenekli oyuncu olsa da, Heat başkanı Pat Riley, Miami'de bir süpertakım daha oluşturmak için başka bir önde gelen oyuncu almaya kararlı görünüyor.



Şimdiye kadar en önemli hedefler arasında Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo ve Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal yer alıyor.



"ŞAMPİYONLUĞU KAZANABİLİRİZ"



Doğu Konferansı'nda 5. sırada yer almaları nedeniyle Heat'in şampiyonluk için favori olmadığını düşünenler için Butler, bunu önemsemediğini ve şanslarının olduğunu söyledi:



"Bunu kazanabiliriz. Ne düşündükleri umurumda değil. Kendi adıma konuşuyorum, kimsenin ne dediği umurumda değil. Sanırım onların da umursamadıklarını söyleyerek, takım arkadaşlarım adına da konuşabilirim."



