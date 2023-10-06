Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, Heat'in Damian Lillard ve Jrue Holiday'i "elinden kaçırması" hakkında konuştu.



Heat ekibinin geçtiğimiz haftalarda Lillard'ı ve Holiday'i kadrosuna katmamış olması hakkında konuşan Butler, bu konuda hiçbir kırgınlık duymadığını belirtirken, Lillard'ın, geçmişte şakayla karışık bir husumet içinde olduğu Bucks koçu Adrian Griffin'in yönetimi altındaki Milwaukee'ye katılmasından duyduğu hoşnutsuzluğu esprili bir şekilde şöyle dile getirdi:



"İki adam adına da mutluyum. Dame'in Milwaukee'ye gitmesine biraz daha sinirlendim, çünkü Adrian Griffin'in takımına gitti ve Chicago günlerimden beri Adrian Griffin'den hiç hoşlanmadığımı herkes bilir. Ama Milwaukee adına mutluyum. Daha iyi hale geldiler, bu da bize daha iyi olma fırsatını veriyor."



Finallerde Denver Nuggets'a karşı alınan mağlubiyetin ardından gelen Heat, yaz döneminde Lillard'ın en çok gitmek istediği takım olarak uzun süre NBA gündemine oturmuştu.



