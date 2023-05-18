Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, kendisinin ve Heat'in playofflarda "bu noktaya gelebileceklerini" bildiklerini söyledi.



Dün gece Miami'nin Doğu Konferansı Finalleri serisinin 1. maçında Boston Celtics'e karşı bulduğu 123-116'lık galibiyette 35 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 6 top çalma ile oynayan Butler, Heat'in playofflardaki beklenmedik maratonunu tam gaz devam ettirdi.



Butler, kendisi ve takımının playofflarda bu kadar ileri noktaya gidebileceklerini bildiğini şu şekilde açıkladı:



"Tabii ki de biliyordum. Hepimiz biliyorduk. Ve bunun en güzel tarafı, dürüst olmak gerekirse, hiçbirinizin ne düşündüğünü hala umursamıyor oluşumuz. Favori olarak bizi seçmeniz umurumuzda değil. Hiç olmadı, olmayacak da. Bu soyunma odasında nasıl adamlarımız olduğunu iyi biliyoruz.



Her şeyden çok, iyi günde ve kötü günde bir arada oluyoruz. Bu oyunun temeli seri yakalamaya oturuyor ve hep birbirimizle iletişim halindeyiz. Beni günün sonunda en mutlu eden şey, işler istediğimiz gibi gitmediğinde, birbirimize bakıp işleri kimin bozduğunu anlayabilmemiz ve bunu düzeltebiliyor oluşumuz.



Bu maçı kazandık fakat bu bizim için yeterli değil ve iki gün içinde bir galibiyet daha almak istiyoruz."



Miami normal sezonu 44-38 derecesiyle kapatıp ilk play-in turnuvası maçında Atlanta Hawks'a mağlup olduktan sonra pek güven uyandırmamış olsa da, sonraki turnuva maçında Chicago Bulls'u yenerek Doğu'nun 8. sırasını garantiledikten sonra kendine gelmiş ve bu sezon Doğu'yu 1. sırada tamamlayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Milwaukee Bucks'ı eledikten sonra, ikinci turda New York Knicks'i evine yollamıştı.



Serinin bir sonraki maçı, Cuma gecesi oynanacak.



