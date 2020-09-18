Butler, Heat ile 2-0 öne geçtikten sonra: "Onlara şampiyonluk getireceğim!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, dün geceki Doğu Konferansı Finalleri 2. maçında, Heat'in Boston Celtics'e karşı kazandığı zaferle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Butler ve Heat, 17 sayılık farktan geri dönerek, 106-101'lik galibiyet kazanmıştı.



31 yaşındaki yıldız oyuncu ayrıca, son dört dakikada kritik üç top çalma kaydederek, takımın galibiyete ulaşmasını sağlamıştı.



"GERİDEN GELİP KAZANMAYI SEVİYORUZ!"



Butler, maçtan sonra ESPN'den Rachel Nichols'a şunları söyledi:



"İşimizi zorlaştırmayı seviyoruz. Çift haneli farkla geriye düşmeyi ve 'geri dönüş çocukları' olmayı seviyoruz."



Butler, Miami'nin özgüveni hakkında da şu açıklamayı yaptı:



"Yüksek. Birbirimize inanıyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Ve bence bu, sahada oynadığımızda en eğlenceli olan kısım. Evet, bazen düşüş yaşayabiliyoruz, ama asla başımızı öne eğmiyoruz, çünkü doğru şekilde oynarsak kendimize kazanma şansı vereceğimizi biliyoruz. Bu yüzden bu grupla, sahada her zaman gülümseriz."



"ONLARA ŞAMPİYONLUK GETİRECEĞİM"



Butler ayrıca ekibin zihniyetinden de bahsetti:



"Bence Koç Pat (Riley), o ve Spo (Erik Spoelsta) bu adamları seçme konusunda iyi bir iş çıkarıyorlar, zaten işi biliyorlar. Bir şekilde, buraya uyacak adamları biliyorlar. Ve doğruyu söylemek gerekirse, buraya uyum sağlamak için, sadece kazanmayı önemsemeniz gerek. En önemli şey bu. Biz şampiyonluğu kazanmaya çalışıyoruz, ve adamlarımızın her gece istediği de bu. Aklımızdaki tek hedef bu, şampiyonluğu kazanmak."



Neden bu kadar kararlı olduğu sorulduğunda ise, Butler "Burada ailem için bir şeyleri feda ediyorum; onlara bir şampiyonluk getireceğim." yanıtını verdi.



Butler maçta 14 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.



3. maç Cumartesi gecesi oynanacak.



