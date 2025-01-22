Butler, Heat'e takas talebini "üçüncü kez yineledi"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, takas isteği konusunda duruşunu üçüncü kez olmak üzere "yinelediği" bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Butler, Heat'e takas talebini 'üçüncü kez yineledi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2025 13:08
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, takas isteği konusunda duruşunu üçüncü kez olmak üzere "yinelediği" bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Butler'ın Heat ile görüştüğünü ve takas isteğini "üçüncü kez yinelediğini" belirtirken, takas görüşmelerinde bazı hareketlenmeler olduğunu söyledi:

"Heat'in bu hafta olası bir Butler takası konusunda üretken görüşmeler yaptığı söylendi. Sözleşme miktarı çok yüklü. Bu yılki maaşı 49 milyon dolar. Yaz döneminde de 52 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu var. Yani sonuçta hangi anlaşma olursa olsun, ister iki takımlı, ister üç takımlı, ister dört takımlı bir takas olsun... Gerçekten her şey mümkün.

Bu arada, Jimmy Butler göreve başladı ve basketbolunu oynuyor. Bunu ifade etmenin en kolay yolu, takımdaki herkesin tam olarak ne olduğunu bilmesi."

Phoenix Suns'a takasını istediği birçok kez belirtilen Butler, yakın zamanda Heat tarafından sezon boyunca "takıma zarar veren birden fazla davranış örneği" göstermesi sebebiyle yedi maçlığına uzaklaştırma cezası almıştı.

Butler'ın Miami'de kalarak "mutluluğunu" bulacağına inanmadığını söylemesinin ardından gelen duyuruda, ayrıca takımın takas tekliflerine açık olduğu belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery