Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, takas isteği konusunda duruşunu üçüncü kez olmak üzere "yinelediği" bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Butler'ın Heat ile görüştüğünü ve takas isteğini "üçüncü kez yinelediğini" belirtirken, takas görüşmelerinde bazı hareketlenmeler olduğunu söyledi:



"Heat'in bu hafta olası bir Butler takası konusunda üretken görüşmeler yaptığı söylendi. Sözleşme miktarı çok yüklü. Bu yılki maaşı 49 milyon dolar. Yaz döneminde de 52 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu var. Yani sonuçta hangi anlaşma olursa olsun, ister iki takımlı, ister üç takımlı, ister dört takımlı bir takas olsun... Gerçekten her şey mümkün.



Bu arada, Jimmy Butler göreve başladı ve basketbolunu oynuyor. Bunu ifade etmenin en kolay yolu, takımdaki herkesin tam olarak ne olduğunu bilmesi."



Phoenix Suns'a takasını istediği birçok kez belirtilen Butler, yakın zamanda Heat tarafından sezon boyunca "takıma zarar veren birden fazla davranış örneği" göstermesi sebebiyle yedi maçlığına uzaklaştırma cezası almıştı.



Butler'ın Miami'de kalarak "mutluluğunu" bulacağına inanmadığını söylemesinin ardından gelen duyuruda, ayrıca takımın takas tekliflerine açık olduğu belirtildi.



