Butler: "Haslem bana, 'Bu maçı bize kazandır' dedi"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, takımın veteranı Udonis Haslem'ın, dün gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanan playoff yarı final serisinin 3. maçında kendisine zihinsel destek verdiğini ve 'Bu maçı kaybetme, kazandır.' dediğini açıkladı.



Heat, yolundaki herkesi domine etmeye devam ediyor ve geçtiğimiz gece Butler, Bucks karşısında 115-100 skorla kazanılan 3. maçta 30 sayı atarak, takımını bir sonraki tura bir adım daha yaklaştırmış oldu.



Miami, artık Doğu Konferansı yarı final serisinde 3-0 önde yer alıyor.



Galibiyetten sonra Butler, veteran oyuncu Haslem'e gecenin en büyük zihinsel yardımını yaptığı içini, şöyle övgüde bulundu.



"Kelimenin tam anlamıyla bana geldi ve 'Bu maçı kaybetmemize izin verme. Kazandır.' dedi. Üçüncü çeyreğin sekizinci dakikasında bunu söylemişti. 'Düğmeye bas. turboyu aç.' der gibiydi. Ve onun gibi büyük oyuncularla oynamış birinin benim yanımda olması ve bana güvenmesi, çok yardımcı oluyor."



"KAYBETMEYE OYNAMAYIZ, HEAT YOLU BU DEĞİL"



Butler'ın kazanma takıntısı, bubble'daki takım arkadaşlarını ve koçlarını motive etmeye devam ediyor. Butler, geçtiğimiz günlerde Heat'in "Godfather'ı" Pat Riley'i överken ve geçen yıl kurdukları bağı anlatırken, sezon boyunca güçlenen ilişki artık kırılmaz görünüyor.



"Benim inandığım şeye onlar da inanıyorlar. Ve doğrusu, bu da hergün çok çalışmak. Takım olarak, herkesi yenebiliriz. Herkesle rekabet edebiliriz. Asla kaybetmeye oynamayız. Burada böyle bir şey yapmayız. Heat yolu bu değil. Ve buradaki herkes buna inanıyor. Bu yüzden işe yarıyor."



"HERKES ŞAŞIRABİLİR, BİZ ŞAŞIRMAYIZ"



Butler, Milwaukee'nin son çeyreğe 12 sayı önde girmesi sonrası, 15 sayı farkla kaybetmesiyle, playoff tarihinde bir dördüncü çeyreğe 12 sayı önde giren bir takımın en büyük sayı farkıyla yenilmesi durumuna hiç şaşırmadığını belirtti:.



"Hayır, şaşırmadım. Dünyadaki diğer herkes şaşırabilir, ama biz şaşırmadık. Eğer bir Heat forması giyiyorsanız, bu koçlardan biriyseniz, bu organizasyonun bir parçasıysanız ve tüm yıl boyunca neler yaptığımızı gördüyseniz, bu bizi şaşırtmaz. Biz hep mücadele ediyoruz, asla pes etmiyoruz ve bu iki şeyle kendimize her zaman kazanma şansı veriyoruz gibi hissediyorum."



Heat yıldızı, ayrıca takımın seriyi süpürmek için savaşmaya ve en iyi şekilde oynamaya devam etmesi gerektiğini de ekledi:



"Rahatlamış veya boşvermiş değiliz. Bu sonuncuyu da hak ederek kazanmak zorunda olduğumuzun farkındayız."



