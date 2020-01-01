Butler, Giannis'i tebrik etti: "Ne ondan ne LeBron'dan kaçış var!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks ile yeniden sözleşme imzalama kararının hoşuna gittiğini söyledi.



Heat'in Giannis'i istediği, NBA'in en büyük bilinen sırlarından biriydi. Olası bir imza-ve-takas işlemini kolaylaştırmak adına, ekip serbest oyuncu döneminde aldığı isimlerin kontratlarını gelecek sezon için takım opsiyonlu hale getirmiş, Bam Adebayo'ya uzatma kontratı vermiş ve hiçbir oyuncuya uzun vadeli taahhütte bulunmamıştı.



Giannis, Bucks ile beş yıllığı 228.2 milyon dolarlık bir 'supermax' anlaşması imzaladığından ötürü, Heat'in son iki ölü sezon boyunca oluşturduğu maaş sınırı esnekliğini artık başka bir yere yönlendirilmesi gerekecek.



Bu durum takımı hayal kırıklığına uğratmış olsa da, Butler için sorun olmadığı belli oldu.



Butler, yeni anlaşması için Giannis'i tebrik etti ve kendisiyle tekrar playofflarda mücadele etme fikrinden duyduğu heyecanı dile getirdi:



"Hoşuma gitti. Bence ne ondan, ne de LeBron'dan kaçış var. Şampiyon olmak için onları yenmeniz gerekiyor. Ayrıca Sixers'ı da, Boston'ı da, Toronto'yu da yenmeniz lazım. Doğu'da gerçekten iyi oyunculara sahip çok sayıda takım var. Beni hiç korkutmuyor. Hatta heyecanlanıyorum. En iyilere karşı mücadele etmek istiyorum, arkadaşlarım da en iyilere karşı oynamak istiyor. O seviyeye ait olduğumuzu gösterme yolumuz bu. Saygımızı böyle kazanacağız."



Heat, 2020 playoffları'nda Bucks'ı yenmiş olsa da, ancak görünüşe göre bu artık Butler için çok şey ifade etmiyor. Butler, "Yine de hiçbir şey kazanmadım," diyerek, Finallerde Lakers'a kaybetmesine şampiyonluk yüzüksüz kalmasına atıfta bulundu.



