Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun dün geceki 4. maçta sakatlık geçirip oyunu terk etmesinin ardından, ekibinin "gevşediğini" söyledi.



Butler, Heat'in uzatma periyodunda aldığı 118-115'lik mağlubiyetten sonra, ESPN'den Nick Friedell'a şunları söyledi:



"Biraz gevşediğimizi düşünüyorum. Ve doğru şekilde basketbol oynamayı bıraktık, savunmayı bıraktık. Savunma ilkelerimize göre yaşamayı bıraktık. Kaçan toplara atlamadık, onlardan fazla ribaund alamadık, her şey kötüydü."



"Bence sebep buydu. Her zaman yapamayacağımızı söylediğimiz şeyi yaptık, ki bu gevşemektir. Bunun kolay olacağını düşündük ve öyle olmadı. Bu maça girdiğimizde ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. O yüzden bir sonraki maçta bu işi bitirmemiz lazım."



Milwaukee yaklaşık %50 şut isabetiyle oynadı artı 5 ribaund avantajına sahipti. Bucks'ın 118 sayısı, Miami'nin bu playoff'larda yediği en yüksek sayı miktarı oldu.



Heat üçüncü çeyrekte, karşılaşmada kaydettiği 36 sayısının 21'ini kaydeden Bucks yıldızı Khris Middleton için bir cevap bulamamıştı.



Miami forveti Jae Crowder, Butler'ın düşüncelerini şöyle yineledi:



"Kazanmayı sağlayacak zihniyete sahip değildik. Giannis'in çıkması bizim için dikte edici bir faktör müydü bilmiyorum, ama aynı zihniyete sahip değildik."



Heat, seriyi Salı günü kapatmak ve 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Doğu Konferansı finallerine yükselmek için bir şans daha yakalayacak.



