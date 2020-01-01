Butler, formasının arkasını boş bırakmak istiyor!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, bir NBA oyuncusu olmasaydı "farklı ırktan olan herhangi birinden farklı olmayacağını" vurgulamak için, formasının arkasındaki isim yerini boş bırakmak istediğini söyledi.



Butler, NBA'in hiçbir mesaja yer vermemesine izin vereceğini umduğunu söyledi:



"Yer vermemeye karar verdim. Bununla birlikte, umarım soyadım da yer almaz. Ligin seçtiği tüm mesajları sevdim ve saygı duydum, ama herhangi mesaj ve ismim olmadan, olduğum kişiye geri döndüğümü hissediyorum. Ve bugün olduğum kişi olmasaydım, kimseden farklı olmazdım ve mesajımın da bu olmasını istiyorum. Bir NBA oyuncusu olsam da, ne olursa olsun herkesle aynı haklara sahibim ve benim ırkımdan insanlar hakkında da böyle hissediyorum."



NBA, henüz Butler'ın talebini resmi olarak onaylamadı:



"Henüz olmadı. Yine de bu fırsatı yakalayacağımı umuyorum. Gerçekten."



