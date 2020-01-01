Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Butler, formasının arkasını boş bırakmak istiyor!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, bir NBA oyuncusu olmasaydı "farklı ırktan olan herhangi birinden farklı olmayacağını" vurgulamak için, formasının arkasındaki isim yerini boş bırakmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, bir NBA oyuncusu olmasaydı "farklı ırktan olan herhangi birinden farklı olmayacağını" vurgulamak için, formasının arkasındaki isim yerini boş bırakmak istediğini söyledi.

Butler, NBA'in hiçbir mesaja yer vermemesine izin vereceğini umduğunu söyledi:

"Yer vermemeye karar verdim. Bununla birlikte, umarım soyadım da yer almaz. Ligin seçtiği tüm mesajları sevdim ve saygı duydum, ama herhangi mesaj ve ismim olmadan, olduğum kişiye geri döndüğümü hissediyorum. Ve bugün olduğum kişi olmasaydım, kimseden farklı olmazdım ve mesajımın da bu olmasını istiyorum. Bir NBA oyuncusu olsam da, ne olursa olsun herkesle aynı haklara sahibim ve benim ırkımdan insanlar hakkında da böyle hissediyorum."

NBA, henüz Butler'ın talebini resmi olarak onaylamadı:

"Henüz olmadı. Yine de bu fırsatı yakalayacağımı umuyorum. Gerçekten."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal