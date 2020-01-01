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Butler: "En iyi maçım, lisede 45 yaşında adamlara karşı oynarkendi"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Los Angeles Lakers'a karşı NBA Final serisinin 3. maçında ortaya koyduğu 40 sayı triple-double performansının, en iyi performansı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Los Angeles Lakers'a karşı NBA Final serisinin 3. maçında ortaya koyduğu 40 sayı triple-double performansının, en iyi performansı olmadığını söyledi.

Butler, NBA Finalleri'nin 3. maçında 40 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle oynamış olsa da, kendisine göre, oynadığı sahne düşünüldüğünde en iyi maçı bu değildi.

Butler, oynadığı en iyi maçın, lisedeyken 45 yaşındaki adamlara karşı oynadığı bir maç olduğunu belirtti:

"Muhtemelen değil. Lisede oynarken gerçekten iyiydim. 45 yaşındaki adamlara karşı oynadığım bir ligde oynamıştım ve 17 yaşımdayken gerçekten domine etmiştim. Bu Final maçı da en iyilerden biri ama o zamanlar fenaydım."

All-Star oyuncu, Miami'nin Goran Dragic ve Bam Adebayo'dan yoksun olmasına rağmen, bir önceki karşılaşmada Heat'in seride 0-3 geriye düşmesini engellemişti.

Şimdi Butler, Heat'in serinin bu akşamki 4. maçında elini sıcak tutmaya bakmaya devam edecek.


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