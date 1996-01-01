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Butler: "Celtics'e karşı 'zayıf durumda' değiliz, olmamız gereken yerdeyiz"

Miami Heat, Doğu Konferansı finallerinde alt sıralardan girmiş olsa da, Jimmy Butler takımının Boston Celtics'e karşı "zayıf durumda" olduğunu düşünmüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat, Doğu Konferansı finallerinde alt sıralardan girmiş olsa da, Jimmy Butler takımının Boston Celtics'e karşı "zayıf durumda" olduğunu düşünmüyor.

Butler, medyaya, "Hepimiz daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Hepimiz burada olmamız gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Butler'ın Heat'i, Bucks'a karşı ikinci turda üstün bir zaferle geldi. Miami'nin bu yılın en iyi normal sezon takımı olan Milwaukee'yi elemek için sadece beş maça ihtiyacı oldu.

Bulter, Heat'in rakibi kim olursa olsun her seriyi kazanabileceğinden emin olduğunu belirtti:

"Bence gerçekten iyi bir takımız. Beraber oynuyoruz. Herkes rolünü biliyor. Sadece rekabet ediyoruz. Hepimiz rekabetçiyiz. Bu yüzden 'zayıf durumda' tanımlamasını benimsemiyoruz. Bana kalırsa zaten olmamız gereken yerdeyiz."

Heat, Boston Celtics ile Doğu Konferansı finallerinin 1. maçında, Salı gecesi TSİ 01:30'da karşı karşıya gelecek.


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