Butler, Bucks serisi öncesi: "Kimin ne söylediği umurumuzda değil"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in Doğu Konferansı yarı finallerinde Milwaukee Bucks'a karşı oynayacağı playoff serisine hazır olduğunu söyledi.



Butler, ekibinin seride favori olmayan takım olarak kabul edilip edilmediğini umursamadığını belirtti.



Butler, South Florida Sun-Sentinel'den Ira Winderman'a şunları söyledi:



"Kaç maçta hangi takım seriyi kazanır, bu konuda kimin ne söylediği umurumuzda değil. Biz sahaya çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Ve günün sonunda, önemli olan tek şey bu, çünkü bu noktada bulunanlar bizleriz. Otel odasında tıkılıp kalanlar bizleriz. Burada antrenman yapan bizleriz. Oraya çıkıp rekabet etmesi gereken bizleriz. Yani ne olacağını biliyormuş gibi davranıyorsunuz, ama kimse bilmiyor. Bunu kontrol edenler, bizleriz."



Bucks ve Heat arasındaki 1. maç, bu gece oynanacak.



