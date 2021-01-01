Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Butler: "Bu sene NBA Finalleri'ne çıkarsak, kazanacağız!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in bu sene NBA Finallerine çıkması durumunda şampiyonluk kazanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in bu sene NBA Finallerine çıkması durumunda şampiyonluk kazanacağını açıkladı.

KOVID-19 protokollerinin hafifletilmesi ve daha fazla seyircinin NBA maçlarını arenalarda izlemesine izin verilmesi ile Butler, Heat taraftarlarının takıma 2013'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak için büyük bir destek sağlayabileceğini düşünüyor:

"Arenadaki taraftarları çok özlüyorum. Keşke finallere çıkmamızın bir parçası olsalar ve aramızdaki enerjiyi hissedebilseler. Şimdi kendimin ve takımca kolektif olarak herkesin çok daha fazla şey ortaya koyması gerekecek. Ama o noktaya tekrar çıktığımızda, ki çıkacağız, bu sefer şampiyonluğu kazanacağız."

Geçtiğimiz sezonun NBA Finalleri'nde yer almış olan Heat ekibi, Los Angeles Lakers'a mağlup olmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal