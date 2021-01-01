Butler: "Bu sene NBA Finalleri'ne çıkarsak, kazanacağız!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in bu sene NBA Finallerine çıkması durumunda şampiyonluk kazanacağını açıkladı.



KOVID-19 protokollerinin hafifletilmesi ve daha fazla seyircinin NBA maçlarını arenalarda izlemesine izin verilmesi ile Butler, Heat taraftarlarının takıma 2013'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak için büyük bir destek sağlayabileceğini düşünüyor:



"Arenadaki taraftarları çok özlüyorum. Keşke finallere çıkmamızın bir parçası olsalar ve aramızdaki enerjiyi hissedebilseler. Şimdi kendimin ve takımca kolektif olarak herkesin çok daha fazla şey ortaya koyması gerekecek. Ama o noktaya tekrar çıktığımızda, ki çıkacağız, bu sefer şampiyonluğu kazanacağız."



Geçtiğimiz sezonun NBA Finalleri'nde yer almış olan Heat ekibi, Los Angeles Lakers'a mağlup olmuştu.



