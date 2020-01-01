Butler: "Bu noktaya tekrar geri döneceğiz!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Miami Heat'in NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'a yenilmesine rağmen bubble'daki deneyimini hiçbir şeye değişmeyeceğini söyledi.



Butler, Heat'in Lakers'a 106-93 mağlup olmasının ardından şu açklamaları yaptı:



"Ait olduğum yerin burası olduğunu bilmek, yüzümü gülümseten şey. Beni mutlu eden şey bu. Bunu dünyalara değişmezdim. Gerçekten, gerçek anlamda, birbirimizin etrafında olmayı ve birbirimizle rekabet etmeyi çok seviyoruz. Eğer üç ay birileriyle zaman zaman geçirmek zorunda kalsaydım, seçeceğim insanlar bu insanlar olurdu."



"BU TECRÜBEYİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"



Koç Erik Spoelstra, Butler'ın düşüncelerine katılarak, bubble deneyiminin Heat kadrosunda bir bağ oluşturduğunu ekledi:



"Bu soyunma odası, gelecekte ne olursa olsun, bu yılı, bu sezonu, bu tecrübeyi ve bu soyunma odası kardeşliğini, hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız.



Böyle insanların etrafında olabilmek için bu işte çalışıyorsunuz. Bu konuda sonsuza dek konuşabilirim. Ama bu seride yarışan ve oynayan, %100 sağlıklı olmaya yakın bile olmayan birkaç adamımız vardı. Muhtemelen oynamaması gereken adamlardı, ama bu grup böyle bir grup. Bunu birbirleri için başarmak istediler. Ve ben sadece, önümüzdeki engeli bir şekilde atlayıp, sezonu kazanarak bitirmenin bir yolunu bulamadığımız için gerçekten üzgünüm."



"BU NOKTAYA GERİ DÖNECEĞİZ"



Butler, takımın bu playoff deneyiminden daha da iyi olacağını belirtti:



"Bundan ders çıkaracağız. Daha iyi olacağız. Geri döneceğiz. Bu noktaya geri döneceğiz. Hepimiz soyunma odasında bunu söylüyorduk. Bunu gerçekten başarmak isteyen adamlarımız var. Şimdiden spor salonuna geri dönmek ve bu iş üzerine çalışmaya başlamak isteyen adamlarımız var. Burada bizim olayımız bu."



Butler, 20 playoff maçında 22.8 sayı, 6.5 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları ile oynadı.



