Butler: "Bekle bizi play-in, bekle bizi playofflar..."

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in playofflara hazır olduğunu ve NBA'deki her takımı yenebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Butler: 'Bekle bizi play-in, bekle bizi playofflar...'
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07 Nisan 2023 12:15
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in playofflara hazır olduğunu ve NBA'deki her takımı yenebileceğini söyledi.

Heat ekibi önceki yıl normal sezonu 1 numara olarak tamamladıktan sonra bu sene Brooklyn Nets'e karşı 6. sıra için yarışıyor olsa da, Butler, Heat'in playofflarda korkulması gereken bir ekip olacağını açıkladı:

"Umurumda değil. Ben basketbolu seviyorum sadece. Doğru şekilde oynadığımızda herkesi yenebiliriz. Bekle bizi play-in, bekle bizi playofflar..."

Butler, All-Star arasından bu yana 25.6 sayı, 5.9 asist ve 5.6 ribaund ortalamaları yakalıyor.

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