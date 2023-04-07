Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in playofflara hazır olduğunu ve NBA'deki her takımı yenebileceğini söyledi.



Heat ekibi önceki yıl normal sezonu 1 numara olarak tamamladıktan sonra bu sene Brooklyn Nets'e karşı 6. sıra için yarışıyor olsa da, Butler, Heat'in playofflarda korkulması gereken bir ekip olacağını açıkladı:



"Umurumda değil. Ben basketbolu seviyorum sadece. Doğru şekilde oynadığımızda herkesi yenebiliriz. Bekle bizi play-in, bekle bizi playofflar..."



Butler, All-Star arasından bu yana 25.6 sayı, 5.9 asist ve 5.6 ribaund ortalamaları yakalıyor.





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