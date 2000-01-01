Butler: "Bazen aptal gibi oynuyoruz"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, kendi takımını "bazen aptal gibi oynuyoruz" diyerek eleştirdi.



Miami, 2020 NBA Finallerine yaptıkları etkileyici koşunun ardından, şu ana kadar bu ivmeyi yeni sezona taşıma konusunda başarısız oldu.



Butler, sahanın her iki ucunda da büyük eksiklikler olarak gördüğü takımı hakkında dobra bir şekilde konuşmaktan hiç çekinmeyerek, şunları söyledi:



"Bence bazen nerede olmamız gerektiğini bilmiyormuşcasına, aptal gibi oynadığımızı düşünüyorum. Adamların güçlü yönlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Aptalca, tembelce ve dikkat etmeden oynuyoruz, artık hangisiyse. Daha iyi olmamız gerek. Belirli bir adam için demiyorum, bir bütün olarak herkese diyorum."



Heat şu anda sezonda 4-4 derecesi ile, Doğu'da yedinci sırada yer alıyor.



