Butler: "Bam, maksimum kontrat yolunda ilerliyor"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'a göre, takım arkadaşı Bam Adebayo "gelecekte maksimum sözleşme alacak" bir oyuncu.



22 yaşındaki Adebayo, Miami'de yükseliş yaşadığı sezonunun tadını çıkarıyor ve kariyerinde de ilk kez All-Star seçilmişti.



Adebayo, şu şekilde konuştu:



"Sanki bu, yaz aylarında ortaya koyduğum çalışmayı koçumun görmesi ve mahkemede tezahür ettiğini de görmek gibi. Beni olduğum kişi ve olmak istediğim pozisyona getirdikleri için teşekkür edebiliyorum. Takas gerçekleştiğinde ve bu bana oyunumu gerçekten gösterme fırsatı verdi. İlk iki yılım biraz ürkek geçti ve bazen işleri berbat etmek istememiştim. Koç (Erik Spoelstra) gerçekten tasmamı saldı ve işimi yapmama izin verdi."



"MAX OYUNCULAR BÖYLE YAPAR"



Adebayo, bu sezon çarpıcı bir yükseliş yaşadı ve yüksek enerjili, hız yükselten bir bench oyuncusundan, şampiyonluk için yarışmaya çalışan bir takımın temel parçalarından birine dönüştü. Adebayo bu sezon 24 double-double, üç tane de triple-double yaptı.



Butler, bu durumu "Gelecekte maksimum kontrat alacak oyuncular da böyle yapar. Kesinlikle hepsini ve daha fazlasını hakediyor. Ona sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu ekibin lideri olmasına sevindim." şeklinde yorumladı.



