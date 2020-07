Butler: "Aç değiliz, açıkta değiliz, başımızı sokacak bir evimiz var..."

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, gazetecilere yaptığı konferans görüşmesi sırasında, Orlando bubble'ındaki hayatın şimdiye kadar nasıl olduğu hakkında konuştu.



Küçük yaşta annesi tarafında evden atıldıktan sonra hayatının bir dönemini evsiz geçirmiş olan Butler, hiçbir oyuncunun Orlando'daki koşullardan şikayet etmemesi gerektiğini söyledi.



Butler'a göre, bu koşullar, gerçek hayatın zorluklarıyla karşılaştırıldığında oldukça kolay:



"Çok kolay. Neyin gerçekten önemli olduğuna baktığınızda: Aç değiliz, açıkta değiliz. Başımızı sokacak bir evimiz var. Kıyafetlerimiz var. Ben ve ekibim için her şey yolunda."



Heat yıldızı ayrıca, Heat'in, bubble maçlarında zihinsel avantaja sahip olacağını da ekledi:



"Bununla ilgili en iyi şey de, herkesin aynı zihinsel avantaja sahip olması. Herkes aynı zihinsel dezavantajda. Bence biz bunu iyi idare ediyoruz. İnsanlar, favori görülmemiş kişilerle dolu bir grubumuz olduğunu söylerler. İstediğinizi söyleyin, ama bizim basketbol oynamayı, rekabet etmeyi çok seven, iyi profesyonellerle dolu bir grubumuz var ve her şeyimizi vereceğiz. Evde olaım, uzakta olalım ya da Disney'de olalım, Miami Heat'in elinden geleni yapacağına güvenebilirsiniz."