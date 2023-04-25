Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, dün gece Milwaukee Bucks'a karşı 56 sayıyla kariyer rekorunu kırmasının ardından "Playoff Jimmy" diye bir şey olmadığını söyledi.



Butler, dün gece NBA playoff tarihinin en iyi dördüncü sayı performansını sergileyerek Heat'in son çeyrekte 14 sayılık farktan dönüp Bucks'ı 119-114 mağlup etmesini ve seride 3-1 öne geçmesini sağladı.



2021 NBA Finalleri'nin 6. maçında Giannis Antetokounmpo'nun performansından beri 50 sayı barajını geçmeyi başaran ilk oyuncu olan Butler, 4. maç sonrası şu ifadeleri kullandı:



"Playoff Jimmy diye bir şey yok. Basketbol oynuyorum sadece. Playoffların rekabetçi yönünü çok seviyorum. Burası en iyi oyuncuların ortaya çıktığı ve kendini gösterdiği yer. Ben onlardan biriyim demiyorum, fakat öyle görülmek istiyorum. Bu kadrodaki herkesle birlikte takımımın kazanması için her şeyi yapmak istiyorum. Pat Riley ve Erik Spoelstra'nın beni burada boşuna istemediklerini düşünüyorum."



Normal sezonda 22.9 sayı ortalamasıyla oynadıktan sonra, Butler playofflarda 36.5 sayı ortalamasıyla ligin zirvesinde yer alıyor.





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