Butler: "35 yaşımdan önce basketbolu bırakacağım"

Jimmy Butler'ın bir sonraki NBA sözleşmesi, sonuncusu olabilir.
Butler, 35 yaşında nasıl oynayacağını düşündüğü sorulduğunda, "Bu konuda endişelenmiyorum bile. 35'imden önce bu oyunla işim bitecek."
şeklinde yanıt verdi.
Gazetecilere konuşan 29 yaşındaki yıldız, kendisini 35 yaşında profesyonel olarak oynarken görmediğini söyledi: "Bu benimle daha sonra kendime ileride söyleyeceğim şey arasında. Ama sana şu anda söylüyorum, 35'imden önce bırakmaya çalışıyorum."
Butler, sezonda 19.1 sayı, 3.6 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarla oynuyor.