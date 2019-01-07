Butler: "35 yaşımdan önce basketbolu bırakacağım"

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Jimmy Butler'ın bir sonraki NBA sözleşmesi, sonuncusu olabilir.Butler, 35 yaşında nasıl oynayacağını düşündüğü sorulduğunda,şeklinde yanıt verdi.Gazetecilere konuşan 29 yaşındaki yıldız, kendisini 35 yaşında profesyonel olarak oynarken görmediğini söyledi:Butler, sezonda 19.1 sayı, 3.6 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarla oynuyor.