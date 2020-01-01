Butler: "2020 NBA Finalleri'ni biz kazanmalıydık!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in Los Angeles Lakers'a karşı 2020 Finallerini kazanmış olması gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz sezonun NBA Finalleri serisinde Heat, 2-4 kaybetmiş ve Lakers'a elenmişti. Ancak buna rağmen, Butler halen ekibinin kazanmış olması gerektiğini belirtti.



GQ ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Butler, oyuncuların Heat organizasyonuna nasıl kusursuz uyum sağladığından bahsetti:



"Bence bir numaralı önceliğiniz kazanmak değilse, Miami Heat'te işiniz yok demektir. Bu organizasyon herkese göre değildir, lakin biz birbirimizin yanındayız ve bu yüzden de ortaya koyduğumuz oyun güzel işliyor. Halen o seriyi kazanmış olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve üstelik birkaç kişi de eksiğimiz vardı."



Heat, bu sezon 4-7'lik derecesiyle Doğu'da 12'nci sırada yer alıyor.



