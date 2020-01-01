Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Butler: "2020 NBA Finalleri'ni biz kazanmalıydık!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in Los Angeles Lakers'a karşı 2020 Finallerini kazanmış olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in Los Angeles Lakers'a karşı 2020 Finallerini kazanmış olması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezonun NBA Finalleri serisinde Heat, 2-4 kaybetmiş ve Lakers'a elenmişti. Ancak buna rağmen, Butler halen ekibinin kazanmış olması gerektiğini belirtti.

GQ ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Butler, oyuncuların Heat organizasyonuna nasıl kusursuz uyum sağladığından bahsetti:

"Bence bir numaralı önceliğiniz kazanmak değilse, Miami Heat'te işiniz yok demektir. Bu organizasyon herkese göre değildir, lakin biz birbirimizin yanındayız ve bu yüzden de ortaya koyduğumuz oyun güzel işliyor. Halen o seriyi kazanmış olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve üstelik birkaç kişi de eksiğimiz vardı."

Heat, bu sezon 4-7'lik derecesiyle Doğu'da 12'nci sırada yer alıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal