Butler, 16 yaşında ırkçılığa maruz kaldığı hikayeyi anlattı

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, genç yaşta tecrübe ettiği ırkçılık deneyimini anlattı.



Butler şu anda dünyanın en tanınmış yıldızlarından biri olmasına rağmen, bulunduğu konuma ulaşmadan önce, kendisi de halk içinde bariz ırkçılığa maruz kalmıştı.



Sosyal adaletsizlikle ilgili gerilimlerin ABD'de yoğunlaşmaya devam ettiği dönemde, Heat oyuncuları ve çalışanları, online bir görüşme düzenlediler.



Butler, o sırada babasıyla bulunan küçük beyaz bir çocuktan gelen kelimelerle incindiği zamanı anlattı:



"Beyaz bir adam ve yanında oğlu vardı, en fazla 6 yaşındadır. Kardeşimle birlikte yürüyordum ve çocuğun dönüp 'Hey, baba, şunlar bana bahsettiğin zenciler.' dediğini duyduk."



"Çocuğun hiçbir şeyden haberi yoktu. İlk tepkim dönüp babasının yüzüne bakmaktı. Ben 1.98 boyundayım ve kardeşim de 1.85'ti. Adam da muhtemelen 1.80 falandı ve evet, benden korkmuştu. Ama aklıma ilk gelen şey, ona bunu öğretmiş olmasıydı. Çocuk böyle şeyleri bilmiyordu. Ben kızıma, sobanın sıcak olduğunu öğretmek zorundayım. Ama sen çocuğuna nefreti öğretmeyi seçiyorsun."



"DEĞİŞİMİN ZAMANI GELDİ"



Butler, genç nesillere eşitliği öğretmenin önemini vurguladı, böylece gelecek nesiller artık aynı muameleyi görmeyecekti:



"Benim için çok kafa karıştırıcıydı çünkü 16 yaşındaydım. Bana göre bunların hepsinin çıkış noktası bu. Herkese bu nefret öğretiliyor ve bu çok acı verici. Doğru ile yanlış arasındaki farkı biliyorsunuz. O ebeveynin o yaştaki çocuğa bunu öğretmiş olması, tamamen yanlış bir şey. İçinde yaşadığımız dünya, delice bir yer. Şimdi değişimin zamanıdır."



Yıldızlığa yükselmeden önce Butler, Houston, Teksas'ta zorlu bir çocukluk yaşamıştı. Bir arkadaşının ailesi onu kabul etmeden önce, 13 yaşında evsiz konumdaydı.



