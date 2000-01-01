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Bütçe yetersizliği yüzünden, Longley, belgeselde olmayacak

ESPN'in "The Last Dance" yapımcı yönetmeni Jason Hehir, eski Chicago Bulls pivotu Luc Longley'nin, Michael Jordan ve hanedanlarının son yılına dayanan ünlü belgelerinin bir parçası olmayacağını doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'in "The Last Dance" yapımcı yönetmeni Jason Hehir, eski Chicago Bulls pivotu Luc Longley'nin, Michael Jordan ve hanedanlarının son yılına dayanan ünlü belgelerinin bir parçası olmayacağını doğruladı.

Hehir'e göre, Longley'nin gösteriye katkıda bulunan oyuncuların bir parçası olarak çıkarılmasına neden olan şey, bütçe kısıtlamalarıydı.

"Onu bulmak istemediğimiz ya da katılmak istemediği için değil, kesinlikle bütçe ile ilgili bir kaygıydı. Bu yüzden Avustralyalı izleyicilerimiz için pişmanım, Luc bu belgeselde röportaj yapmak için bulunmayacak ama yüzü ve varlığı kesinlikle hissediliyor."

Longley, 1993 yılında Bulls'a katılmış ve takımın pivotu olarak Jordan ve arkadaşları için çemberi tutan oyuncu olarak, ikinci three-peat'in bir parçası olmuştu.

Hehir'in yukarıda belirttiği gibi, Longley, şu anda memleketi Avustralya'da yaşamakta.


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