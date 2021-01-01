Buss: "Staples adı değişse de, anılar silinmeyecek!"

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, Staples Center'ın isminin Crypto.com Arena olarak değişmesiyle ilgili açıklamada bulundu.



22 yıldır Lakers arenasının ismi olan Staples Center geçtiğimiz gece kontrat süresini doldurarak, Noel Günü'nde değişmek üzere yerini Crypto.com Arena'ya bırakmıştı.



Buss isim değişikliğiyle ilgili yeni bir açıklama yaparak, arenada yaşanmış olan "harika anıların ve geçmişin" yalnızca bir isim değişikliğiyle "silinmeyeceğini" belirtti:



"Geçmişteki harika anılar, bir isim değişikliği ile silinmezler. Bu fırsatı, mutlu geçen günleri (ilk günden beri Phil, Shaq ve Kobe'nin takımları ile!) hatırlayarak değerlendirelim ve gelecekte daha fazlasını gerçekleştirmeyi planlayalım."



Lakers, arenanın Staples Center ismiyle oynanan son maçında, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'e 110-138 mağlup olmuştu.



Crypto.com'un isim değişikliği için 700 milyon dolar ödediği anlaşmanın, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar yapılmış en büyük mekan anlaşması olduğu bildirilmişti.



