Buss: "Russ takası sonrası kadroyu doldurmak, çok zor işti"

Los Angeles Lakers sahibi ve başkanı Jeanie Buss, Russell Westbrook için yapılan büyük takasın ardından kadroyu doldurmanın zor olduğunu itiraf etti.



Lakers, Westbrook'u Washington Wizards'tan alarak yaz döneminin en büyük takasını yaptı ve Brooklyn Nets ile birlikte yeniden şampiyonluğun favori ekiplerinden biri haline geldi.



The Athletic'ten Daniel Kaplan ile yaptığı son röportajda Buss, Lakers'ın yaz dönemini ve Westbrook takasını tartıştı:



"Maaş sınırını aştık. Gerçekten yerimiz yok. Westbrook için bu takası yaptığımızda, kadroyu en az yedi veya sekiz oyuncuyla doldurmamız gerektiğini biliyorduk. Bu yüzden oyuncuları tek yıllık anlaşmalar imzalamaya ikna etmeye çalışmak, başlı başına bir mücadeleydi.



Yani, ekipte muhtemelen bir şampiyonluk kazanmak için daha az para almaya istekli olan veya kariyerlerinin bir sonraki bölümüne geçerken, başka fırsatlar sunan bir şehirde oynamayı arzulayan birçok adam bulunuyor. Ve bizler de biraz bundan yararlanmak zorundaydık, çünkü bordromuzun yalnızca yüzde 90'ını üç oyuncumuz kaplıyor.



Biliyorsunuz ki artık üç büyük yıldızımız var. Russell, L.A.'de büyümüş ve UCLA'e gitmiş birisi ve bana kalırsa taraftarlarımız kendisi burada olduğu için çok mutlu olacaklar. İçimizden birinin geri dönüşü gibi bir olay bu."



Buss'ın belirttiği üzere, Lakers elit oyuncularının etrafına uyumlu isimler alma konusunda oldukça iyi bir iş çıkararak, Lakers'a katılmak için parasından feda etmeye istekli oyuncular bulmayı başardı.



