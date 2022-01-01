Buss: "Magic, bana göre halen Lakers için çalışıyor"

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, takımın efsane oyuncusu Magic Johnson'ı halen Lakers'la gayri resmi olarak çalışan biri olarak gördüğünü söyledi.



Johnson 2019'da takımın basketbol operasyonlarının başkanlığı görevinden istifa etmiş olsa da, Buss, The Athletic'e yaptığı açıklamada Magic'in Lakers içinde büyük ölçüde etkili bir isim olmaya devam ettiğini açıkladı:



"Bana göre kendisi halen bizimle çalışıyor. Resmi bir kapasite açısından, NBA'de kimin sizin adınıza müzakere edebileceği veya edemeyeceği konusunda çok net olmalısınız. Yani kendisi bu konuda resmi bir unvan sahibi değil. Ancak desteği, bilgeliği ve içgörüsü sayesinde, gerektiği zaman ona rahatça ulaşabiliyorum."



Buss, Aralık ayı başlarında Lakers'ın ilerleyeceği yön açısından Johnson'a danıştığını da açıkladı:



"Beraber oturup, 'Endişelenmeli miyim? Sen bu duruma nasıl bakıyorsun?' diye konuşmuştuk. Ve o da sakatlıklardan ve takımın bir arada bulunma fırsatı bulamamış olmasından bahsetmişti. Oldukça sakin ve aydınlatıcı biri. Ve her maça tepki vermek yerine büyük resmi görmesini de ayrıca takdir ediyorum."



Lakers, Batı Konferansı'nda 26-31'lik derece ile dokuzuncu sırada bulunuyor.



